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В Израили неизвестные обстреляли автобус, в котором ехали дети и депутат кнессета

Киев • УНН

 • 377460 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. В израильском городе Самария неизвестные обстреляли автобус, в котором находились дети и депутат кнессета, сообщает УНН со ссылкой на местное издание Вести.

Огонь велся из проезжающей машины.

Детали

В автобусе находилась группа евреев, которая возвращалась с церемонии зажигания первой ханукальной свечи в поселении Са-Нуре. Всего туда прибыло около 100 человек, часть из которых добиралось собственным транспортом, а остальные в автобусе. В автобусе были дети, а также депутат кнессета.

В полиции сообщили, что насчитали семь пулевых вхождений на корпусе автобуса. Одна из пуль попала в лобовое стекло.
К счастью обошлось без пострадавших.

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