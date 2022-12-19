В Израили неизвестные обстреляли автобус, в котором ехали дети и депутат кнессета
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В израильском городе Самария неизвестные обстреляли автобус, в котором находились дети и депутат кнессета, сообщает УНН со ссылкой на местное издание Вести.
Огонь велся из проезжающей машины.
Детали
В автобусе находилась группа евреев, которая возвращалась с церемонии зажигания первой ханукальной свечи в поселении Са-Нуре. Всего туда прибыло около 100 человек, часть из которых добиралось собственным транспортом, а остальные в автобусе. В автобусе были дети, а также депутат кнессета.
В полиции сообщили, что насчитали семь пулевых вхождений на корпусе автобуса. Одна из пуль попала в лобовое стекло.
К счастью обошлось без пострадавших.