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В Івано-Франківську здійснив аварійну посадку літак "Валенсія-Київ"

В Івано-Франківську здійснив аварійну посадку літак "Валенсія-Київ"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Ввечері у четвер, 19 вересня, до прикарпатських рятувальників надійшло повідомлення, що в міжнародний аеропорт “Івано-Франківськ” здійснює аварійну посадку авіарейс “Валенсія-Київ”, пише УНН з посиланням на управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Надзвичайники зазначили, що о: “21.26 до ОКЦ УДСНС поступило повідомлення про те, що в міжнародний аеропорт „Івано-Франківськ“ здійснює аварійну посадку авіарейс „Валенсія — Київ“. Загальна кількість пасажирів (в т.ч. екіпаж) 90 осіб”.

До місця події виїжджали два від. ДПРЧ-1, чергова зміна ОКЦ, оператор. Підготовлено до виїзду АППГ ЧСПТ.

“О 21.37 даний рейс здійснив посадку, без негативних наслідків. О 21.44 для підрозділів УДСНС подано команду — відбій. Причина аварійної посадки — висвітлення датчика про несправність шасі”, — додали в управлінні.

Як писав раніше УНН, літак “Аерофлоту” здійснив вимушену посадку через смерть пасажира.

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