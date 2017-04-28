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В Івано-Франківську пройде міжнародний мистецький фестиваль “Carpathian Space”

Київ • УНН

 • 9199 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Івано-Франківську з 5 по 7 травня пройде ІІ Міжнародний мистецький фестиваль країн Карпатського регіону “Carpathian Space”, передає УНН з посиланням на прес-службу організаторів.

В Івано-Франківську пройде міжнародний мистецький фестиваль “Carpathian Space”

“Фестиваль „CarpathianSpace-2017“ — мистецька подія, що сприяє налагодженню і зміцненню творчих, туристичних, економічних зв’язків між країнами Карпатського регіону, слугує формуванню позитивного іміджу Івано-Франківщини і всієї України на міжнародній арені”, — йдеться в повідомленні організаторів.

Зазначається, що особливість фестивалю полягає у тематично і локально скомпонованих мистецьких осередках — різноманітні локації фестивалю розташовані у найкрасивіших куточках старовинного міста, на центральних вулицях та площах.

У фестивалі “CarpathianSpace-2017” візьмуть участь представники творчих кіл України, Австрії, Румунії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії, крім того гостями фестивалю будуть представники Молдови, Грузії, Болгарії, Литви та Естонії.

У рамках фестивалю пройдуть різноманітні виставки образотворчого мистецтва, скульптура, інтерактивні візуальні проекти, театр, кіно, джаз, класична музика, кулінарні презентації, тематичні круглі столи, концерти під відкритим небом артистів і музикантів різних жанрів.

Зокрема, у цьому році в рамках фестивалю відбудуться концерти: Олега Скрипки і НАОНІ Оркестра, Фоми та гурту Мандри, Тіни Кароль, концерти солістів Національної оперети України, ансамблю ім. П. Вірського, різноманітних рок і фолк гуртів з країн Карпатського регіону.

Як повідомляв УНН, триденний книжковий фестиваль стартував у Кропивницькому.

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