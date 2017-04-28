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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Ивано-Франковске пройдет международный художественный фестиваль "Carpathian Space"

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Ивано-Франковске с 5 по 7 мая пройдет второй международный художественный фестиваль стран Карпатского региона "Carpathian Space", передает УНН со ссылкой на пресс-службу организаторов.

В Ивано-Франковске пройдет международный художественный фестиваль "Carpathian Space"

"Фестиваль "CarpathianSpace-2017"- художественное событие, способствующее налаживанию и укреплению творческих, туристических, экономических связей между странами Карпатского региона, служит формированию положительного имиджа Ивано-Франковской области и всей Украины на международной арене", - говорится в сообщении организаторов.

Отмечается, что особенность фестиваля заключается в тематически и локально скомпонованных художественных центрах - разнообразные локации фестиваля расположены в красивейших уголках старинного города, на центральных улицах и площадях.

В фестивале "CarpathianSpace-2017" примут участие представители творческих кругов Украины, Австрии, Румынии, Польши, Словакии, Венгрии, Чехии, кроме того гостями фестиваля будут представители Молдовы, Грузии, Болгарии, Литвы и Эстонии.

В рамках фестиваля пройдут различные выставки изобразительного искусства, скульптура, интерактивные визуальные проекты, театр, кино, джаз, классическая музыка, кулинарные презентации, тематические круглые столы, концерты под открытым небом артистов и музыкантов разных жанров.

В частности, в этом году в рамках фестиваля состоятся концерты: Олега Скрипки и НАОНИ Оркестра, Фомы и группы Мандры, Тины Кароль, концерты солистов Национальной оперетты Украины, ансамбля им. П.Вирского, различных рок и фолк групп из стран Карпатского региона.

Как сообщал УНН, трехдневный книжный фестиваль стартовал в Кропивницком.

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