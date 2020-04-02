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В Івано-Франківську отримали вже понад 80 позитивних тестів на коронавірус

В Івано-Франківську отримали вже понад 80 позитивних тестів на коронавірус

Київ • УНН

 • 15244 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. В Івано-Франківську станом на сьогодні, по стаціонарах отримали 81 позитивний тест на коронавірус, а також 6 позитивних на "первинці". Про це повідомила під час засідання виконавчого комітету заступниця начальника управління охорони здоров’я Галина Вацебе, передає кореспондент УНН.

"Станом на сьогодні, по стаціонарних закладах зроблено 247 швидких тестів. З них 81 тест - позитивний. По первинній медичній допомозі – центр консультативно-діагностичної допомоги, було отримано 25 тестів, усі були використані, з них 6 - позитивні", - повідомила Вацебе.

Вона зазначила, що з підозрами є й медичні працівники, які чекають результатів ПЛР-реакції.

Нагадаємо, що в Україні, станом на ранок 2 квітня, зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, 20 з них - летальні.

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