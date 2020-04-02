В Ивано-Франковске получили уже более 80 положительных тестов на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Ивано-Франковске по состоянию на сегодня, по стационарах получили 81 положительный тест на коронавирус, а также 6 положительных на "первичке". Об этом сообщила во время заседания исполнительного комитета заместитель начальника управления здравоохранения Галина Вацеба, передает корреспондент УНН.
"По состоянию на сегодня, по стационарных учреждениях сделано 247 быстрых тестов. Из них 81 тест - положительный. По первичной медицинской помощи - центр консультативно-диагностической помощи, было получено 25 тестов, все были использованы, из них 6 - положительные", - сообщила Вацеба .
Она отметила, что с подозрениями есть и медицинские работники, которые ожидают результатов ПЦР-реакции.
Напомним, что в Украине, по состоянию на утро 2 апреля, зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19, 20 из них - летальные.