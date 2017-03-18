В Івано-Франківську людину насмерть переїхав цементовоз
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Близько 20.00 17 березня в Івано-Франківську цементовоз насмерть переїхав людину. Про це написав на сторінці у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, повідомляє УНН.
Так, в Івано-Франківську на вулиці Івана Франка, збили людину насмерть, її переїхав цементовоз.
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Свідки зазначають, що жінка вийшла на дорогу перед самим цементовозом, водій її не побачив, оскільки, якраз там в нього була мертва зона. Попереду їхав трамвай, що закрив повний діапазон проїжджої частини водієві цементовозу, як наслідок той не помітив пішохода.
Імовірно пішохід перебігав дорогу в не відведеному для цього місці.