В Ивано-Франковске человека насмерть переехал цементовоз

Так, в Ивано-Франковске на улице Ивана Франко, сбили человека насмерть, ее переехал цементовоз.

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Свидетели отмечают, что женщина вышла на дорогу перед самым цементовозом, водитель не увидел, поскольку, как раз там у него была мертвая зона. Впереди ехал трамвай, которыйй закрыл полный диапазон проезжей части водителю цементовоза, как следствие он не заметил пешехода.

Вероятно пешеход перебегал дорогу в не самом отведенном для этого месте.