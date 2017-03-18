В Ивано-Франковске человека насмерть переехал цементовоз
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Около 20.00 17 марта в Ивано-Франковске цементовоз насмерть переехал человека. Об этом написал на странице в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, сообщает УНН.
Так, в Ивано-Франковске на улице Ивана Франко, сбили человека насмерть, ее переехал цементовоз.
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Свидетели отмечают, что женщина вышла на дорогу перед самым цементовозом, водитель не увидел, поскольку, как раз там у него была мертвая зона. Впереди ехал трамвай, которыйй закрыл полный диапазон проезжей части водителю цементовоза, как следствие он не заметил пешехода.
Вероятно пешеход перебегал дорогу в не самом отведенном для этого месте.