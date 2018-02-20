В Івано-Франківську дівчина вистрибнула з балкону палаючої квартири
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 20 лютого. УНН. Вчора, 19 лютого, о 18:32 у місті Івано-Франківськ сталася пожежа, під час якої постраждала молода дівчина. Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, передає УНН.
“Пожежа житлової квартири на другому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів бригадою ШМД в травматологічне відділення МКЛ №1 госпіталізовано громадянку 1999 р.н., яка вистрибнула з балкону палаючої квартири”, – йдеться у повідомленні.
Усього за минулу добу на території Івано-Франківської області сталося 11 пожеж.
Нагадаємо, впродовж минулого тижня на пожежах в Україні загинуло 48 осіб.