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В Івано-Франківську дівчина вистрибнула з балкону палаючої квартири

Київ • УНН

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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 20 лютого. УНН. Вчора, 19 лютого, о 18:32 у місті Івано-Франківськ сталася пожежа, під час якої постраждала молода дівчина. Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, передає УНН.

“Пожежа житлової квартири на другому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів бригадою ШМД в травматологічне відділення МКЛ №1 госпіталізовано громадянку 1999 р.н., яка вистрибнула з балкону палаючої квартири”, – йдеться у повідомленні.

Усього за минулу добу на території Івано-Франківської області сталося 11 пожеж.

Нагадаємо, впродовж минулого тижня на пожежах в Україні загинуло 48 осіб.

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