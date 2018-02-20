В Ивано-Франковске девушка выпрыгнула с балкона горящей квартиры
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 20 февраля. УНН. Вчера, 19 февраля, в 18:32 в городе Ивано-Франковск на улице Вороного произошел пожар, во время которой пострадала молодая девушка. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, передает УНН.
"Пожар жилой квартиры на втором этаже четырехэтажного жилого дома. До прибытия пожарно-спасательных подразделений бригадой СМП в травматологическое отделение ГКБ №1 госпитализирована гражданка 1999 г.р., которая выпрыгнула с балкона горящей квартиры", - говорится в сообщении.
Всего за минувшие сутки на территории Ивано-Франковской области произошло 11 пожаров.
Напомним, на прошлой неделе на пожарах в Украине погибло 48 человек.