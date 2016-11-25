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В Івано-Франківській області на 100% виконано план із призову громадян на строкову військову службу

Київ • УНН

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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 25 листопада. УНН. Військові комісаріати Івано-Франківської області завершили проведення заходів осіннього призову громадян на строкову військову службу. Планове завдання виконано на 100%. Про це йшлося під час засідання обласної призовної комісії під керівництвом заступника голови облдержадміністрації Ігоря Пасічняка, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

В Івано-Франківській області на 100% виконано план із призову громадян на строкову військову службу

За інформацією обласного військового комісаріату, всього до Збройних сил та інших військових формувань України відправлено 420 мешканців Прикарпаття, з них: до Збройних сил України — 248 осіб, Національної гвардії України відправлено — 132 людей, а до Державної спеціальної служби транспорту — 40.

Варто додати, що найкраще заходи із призову організували і провели у Галицькому, Долинському, Снятинському, Тисменицькому та Тлумацькому районах.

Наголошувалося, що військовослужбовці строкової військової служби не залучатимуться для виконання завдань антитерористичної операції.

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