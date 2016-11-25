В Ивано-Франковской области на 100% выполнен план по призыву граждан на срочную военную службу

По информации областного военного комиссариата, всего в Вооруженные силы и других воинские формирования Украины отправлено 420 жителей Ивано-Франковской области, из них: в Вооруженные силы Украины - 248 человек, Национальную гвардию Украины отправлено - 132 человек, а в Государственную специальную службу транспорта - 40.

Стоит добавить, что лучше мероприятия по призыву организовали и провели в Галицком, Долинском, Снятинском, Тисменицком и Тлумацком районах.

Отмечалось, что военнослужащие срочной военной службы не будут привлекаться для выполнения задач антитеррористической операции.