В Італії затопило міста: загинуло 2 людини

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Міські площі та вулиці Катанії перетворилися на озера внаслідок повеней. За даними асоціації сицилійських фермерів, за кілька годин у неділю випало понад 300 мм (11,8 дюйма) опадів - майже половина середньої кількості, що очікується на середземноморському острові за рік.

Злива спонукала органи надзвичайних ситуацій оголосити найвище червоне попередження для північної частини Сицилії та Калабрії на півдні Італії, попереджаючи про потенційний ризик для життя та пошкодження майна.

За словами волонтерів-рятувальників, тіло чоловіка знайшли під автомобілем, коли сильний вітер і дощ пронеслися через місто Гравіна на північ від Катанії. Тіло ще одного чоловіка, 67 років, було знайдено в цитрусовому гаю далеко від місця, де його автомобіль потрапив під підйом води та бруду, на південний захід від Катанії.

У надзвичайних службах повідомили, що його дружина зникла безвісти.

Нагадаємо

Унаслідок повеней в Індії та Непалі загинула щонайменше 201 людина.