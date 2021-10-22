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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Повені в Індії та Непалі забрали життя понад 200 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Унаслідок повеней в Індії та Непалі загинула щонайменше 201 людина. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Повені в Індії та Непалі забрали життя понад 200 людей

Деталі

У Непалі кількість жертв зросла до 104 осіб. Зазначають, що найбільше постраждав район Ілам, там зареєстрували 36 смертей.

В індійському штаті Уттаракаханд проінформували про 70 загиблих. Найбільше постраждав район Найнітал.

Як повідомляє CNN, станом на п'ятницю, 22 жовтня, в Непалі та індійських штатах Керала і Уттаракханд усього не менше ніж 201 жертва.

Метеорологи з Непалу прогнозують на сьогодні продовження сильних дощів та сніг. 

У Непалі та Індії і далі проводять рятувальні операції. Іноді доводиться використовувати гелікоптери.

Нагадаємо

Учора, 21 жовтня, було відомо про понад 100 жертв унаслідок повені у Непалі та Індії.

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