Повені в Індії та Непалі забрали життя понад 200 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Унаслідок повеней в Індії та Непалі загинула щонайменше 201 людина. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
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У Непалі кількість жертв зросла до 104 осіб. Зазначають, що найбільше постраждав район Ілам, там зареєстрували 36 смертей.
В індійському штаті Уттаракаханд проінформували про 70 загиблих. Найбільше постраждав район Найнітал.
Як повідомляє CNN, станом на п'ятницю, 22 жовтня, в Непалі та індійських штатах Керала і Уттаракханд усього не менше ніж 201 жертва.
Метеорологи з Непалу прогнозують на сьогодні продовження сильних дощів та сніг.
У Непалі та Індії і далі проводять рятувальні операції. Іноді доводиться використовувати гелікоптери.
Нагадаємо
Учора, 21 жовтня, було відомо про понад 100 жертв унаслідок повені у Непалі та Індії.