Наводнения в Индии и Непале унесли жизни более 200 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В результате наводнений в Индии и Непале погиб как минимум 201 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
В Непале число жертв возросло до 104 человек. Отмечается, что больше всего пострадал район Илам, там зарегистрировали 36 смертей.
В индийском штате Уттаракаханд проинформировали о 70 погибших. Больше всего пострадал район Найнитал.
Как сообщает CNN, по состоянию на пятницу, 22 октября, в Непале и индийских штатах Керала и Уттаракханд всего не менее 201 жертва.
Метеорологи из Непала прогнозируют сегодня продолжение сильных дождей и снега.
В Непале и Индии и дальше проводят спасательные операции. Иногда приходится использовать вертолеты.
Напомним
Вчера, 21 октября, было известно о более 100 жертв в результате наводнения в Непале и Индии.