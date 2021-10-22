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Наводнения в Индии и Непале унесли жизни более 200 человек

Киев • УНН

 • 22747 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. В результате наводнений в Индии и Непале погиб как минимум 201 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Наводнения в Индии и Непале унесли жизни более 200 человек

Детали

В Непале число жертв возросло до 104 человек. Отмечается, что больше всего пострадал район Илам, там зарегистрировали 36 смертей.

В индийском штате Уттаракаханд проинформировали о 70 погибших. Больше всего пострадал район Найнитал.

Как сообщает CNN, по состоянию на пятницу, 22 октября, в Непале и индийских штатах Керала и Уттаракханд всего не менее 201 жертва.

Метеорологи из Непала прогнозируют сегодня продолжение сильных дождей и снега.

В Непале и Индии и дальше проводят спасательные операции. Иногда приходится использовать вертолеты.

Напомним

Вчера, 21 октября, было известно о более 100 жертв в результате наводнения в Непале и Индии.

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