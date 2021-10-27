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В Италии затопило города: погибли 2 человека

Киев • УНН

 • 19490 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. По меньшей мере, два человека погибли в результате редкого циклонического шторма, обрушившегося на Сицилию, и часть итальянского острова была затоплена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

В Италии затопило города: погибли 2 человека

Подробности

Городские площади и улицы Катания превратились в озера в результате наводнений. По данным ассоциации сицилийских фермеров, за несколько часов в воскресенье выпало более 300 мм (11,8 дюйма) осадков – почти половина среднего количества, ожидаемого на средиземноморском острове за год.

Ливень побудил органы чрезвычайных ситуаций объявить высочайшее красное предупреждение для северной части Сицилии и Калабрии на юге Италии, предупреждая о потенциальном риске для жизни и повреждении имущества.

Тело еще одного мужчины, 67 лет, было найдено в цитрусовой роще вдали от места, где его автомобиль попал под подъем воды и грязи на юго-западе от Катании.

В чрезвычайных службах сообщили, что его жена пропала без вести.

Напомним

В результате наводнений в Индии и Непале погиб не менее 201 человек.

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