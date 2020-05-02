В Італії за добу від COVID-19 померло 474 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Кількість жертв коронавірусної інфекції в Італії зросла до 28 710 осіб, тобто на 474 людини за один день. Про це пише італійське агентство ANSA із посиланням на службу з питань цивільного захисту країни, передає УНН.
Так, відзначається, що кількість хворих скоротилася до 100 704 чоловік.
Загальна кількість інфікованих (всі інфіковані, померлі та ті, хто одужав) в Італії складає 209 328 осіб, що на 1900 осіб більше в порівнянні з вчорашнім днем, пише видання.
В країні від COVID-19 одужали 79 914 осіб, що на 1 665 більше в порівнянні з вчорашнім днем.
Відзначається, що ще 17 357 осіб госпіталізовано з симптомами інфекції.
Нагадаємо, станом на ранок суботи в Україні зафіксовано вже 11 411 випадків COVID-19, з них 279 — летальні.