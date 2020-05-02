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В Италии за сутки от COVID-19 умерло 474 человека

Киев • УНН

 • 15192 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Число жертв коронавирусной инфекции в Италии возросло до 28 710 человек, то есть на 474 человека за один день. Об этом пишет итальянское агентство ANSA со ссылкой на службу по вопросам гражданской защиты страны, передает УНН.

В Италии за сутки от COVID-19 умерло 474 человека

Так, отмечается, что количество больных сократилось до 100 704 человек.

Общее количество инфицированных (все инфицированные, умершие и те, кто выздоровел) в Италии составляет 209 328 человек, что на 1900 человек больше по сравнению со вчерашним днем, пишет издание.

В стране от COVID-19 выздоровели 79 914 человек, что на 1665 больше по сравнению с вчерашним днем.

Отмечается, что еще 17 357 человек госпитализированы с симптомами инфекции.

Напомним, по состоянию на утро субботы в Украине зафиксировано уже 11 411 случаев COVID-19, из них 279 — летальные.

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