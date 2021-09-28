В Італії виростили найбільший у світі гарбуз
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Італійський фермер виростив найбільший у світі гарбуз, який важить 1226 кг. Про це повідомляє УНН із посиланням на Lo Zuccone.
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Гігантський гарбуз, який презентували на фестивалі Festa dello Zuccone у Печчолі, виростив фермер Стефано Кутрупі.
“Якби це була м’якоть без шкірки, лише з цього овоча можна було б приготувати понад 8 тисяч порцій різотто”, — ідеться у повідомленні.
Італійський фермер побив рекорд бельгійця Матіаса Віллемейнса, який 2016 року виростив гарбуза вагою 1 190 кг.
За перше місце на фестивалі, тобто за найбільшу тикву, фермер отримав приз у розмірі майже 3 тисяч євро (за кожен 1 кг 2 євро).
Повідомляють, що поки рекорд не встигли зареєструвати у Книзі рекордів Гіннеса, але обов’язково це зроблять.
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