В Італії виростили найбільший у світі гарбуз

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Гігантський гарбуз, який презентували на фестивалі Festa dello Zuccone у Печчолі, виростив фермер Стефано Кутрупі.

“Якби це була м’якоть без шкірки, лише з цього овоча можна було б приготувати понад 8 тисяч порцій різотто”, — ідеться у повідомленні.

Італійський фермер побив рекорд бельгійця Матіаса Віллемейнса, який 2016 року виростив гарбуза вагою 1 190 кг.

За перше місце на фестивалі, тобто за найбільшу тикву, фермер отримав приз у розмірі майже 3 тисяч євро (за кожен 1 кг 2 євро).

Повідомляють, що поки рекорд не встигли зареєструвати у Книзі рекордів Гіннеса, але обов’язково це зроблять.

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