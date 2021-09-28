В Италии вырастили самую большую в мире тыкву
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Итальянский фермер вырастил самую большую в мире тыкву, которая весит 1226 кг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Lo Zuccone.
Детали
Гигантскую тыкву, которую представили на фестивале Festa dello Zuccone в Печчоли, вырастил фермер Стефано Кутрупи.
“Если бы это была мякоть без кожицы, только с этого овоща можно было бы приготовить более 8 тысяч порций ризотто”, — говорится в сообщении.
Итальянский фермер побил рекорд бельгийца Матиаса Виллемейнса, который в 2016 году вырастил тыкву весом 1190 кг.
За первое место на фестивале, то есть за самую большую тыкву, фермер получил приз в размере почти 3 тысяч евро (за каждый 1 кг 2 евро).
Сообщают, что пока рекорд не успели зарегистрировать в Книге рекордов Гиннеса, но обязательно это сделают.
Напомним
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