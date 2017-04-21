В Італії суд визнав мобільний телефон причиною пухлини
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Суд в місті Іврея північно-західного італійського регіону П’ємонт ухвалив, що розмови по мобільному телефону за три-чотири години на день протягом 15 років призвели до розвитку доброякісної пухлини мозку у керівника однієї з місцевих компаній, передає УНН з посиланням на ВВС.
Суд розглянув позов 57-річного Роберто Ромео та визнав, що італійцю належить державна пенсія за шкідливі умови.
“У мене не було вибору — мені необхідно було організовувати робочий процес і розмовляти з колегами весь час — хоч у машині, хоч удома — протягом 15 років”, — розповів Р.Ромео.
Як повідомили адвокати бізнесмена Ренато Амброзіо і Стефано Бертоне, вперше у світі суд визнав зв’язок між некоректним використанням мобільного телефону і пухлиною мозку.
“На щастя, пухлина була доброякісною, але тепер я нічого не чую, оскільки мені видалили слуховий нерв”, — зазначає підприємець.
Запрошений судом лікар оцінив шкоду, завдану Р.Ромео в процесі лікування, як істотну. Суддя постановив виплачувати потерпілому по 500 євро на місяць із коштів національного страхового фонду Італії.