В Италии суд признал мобильный телефон причиной опухоли

Суд рассмотрел иск 57-летнего Роберто Ромео и признал, что итальянцу принадлежит государственная пенсия за вредные условия.

“У меня не было выбора — мне необходимо было организовывать рабочий процесс и разговаривать с коллегами все время — хоть в машине, хоть дома — в течение 15 лет”, — рассказал Р.Ромео.

Как сообщили адвокаты бизнесмена Ренато Амброзио и Стефано Бертоне, впервые в мире суд признал связь между некорректным использованием мобильного телефона и опухолью мозга.

“К счастью, опухоль была доброкачественной, но теперь я ничего не слышу, поскольку мне удалили слуховой нерв”, — отмечает предприниматель.

Приглашенный судом врач оценил ущерб, нанесенный Р.Ромео в процессе лечения, как существенный. Судья постановил выплачивать пострадавшему по 500 евро в месяц из средств национального страхового фонда Италии.