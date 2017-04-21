В Италии суд признал мобильный телефон причиной опухоли
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Суд в городе Иврея северо-западного итальянского региона Пьемонт постановил, что разговоры по мобильному телефону за три-4:00 в день в течение 15 лет привели к развитию доброкачественной опухоли мозга у руководителя одной из местных компаний, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Суд рассмотрел иск 57-летнего Роберто Ромео и признал, что итальянцу принадлежит государственная пенсия за вредные условия.
“У меня не было выбора — мне необходимо было организовывать рабочий процесс и разговаривать с коллегами все время — хоть в машине, хоть дома — в течение 15 лет”, — рассказал Р.Ромео.
Как сообщили адвокаты бизнесмена Ренато Амброзио и Стефано Бертоне, впервые в мире суд признал связь между некорректным использованием мобильного телефона и опухолью мозга.
“К счастью, опухоль была доброкачественной, но теперь я ничего не слышу, поскольку мне удалили слуховой нерв”, — отмечает предприниматель.
Приглашенный судом врач оценил ущерб, нанесенный Р.Ромео в процессе лечения, как существенный. Судья постановил выплачивать пострадавшему по 500 евро в месяц из средств национального страхового фонда Италии.