В Італії стався ще один землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У центральній Італії стався землетрус магнітудою 4,8 бала. Про це свідчать дані Геологічної служби США, передає УНН.
Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км. Епіцентр землетрусу розташовувався в 51 км до південно-сходу від Перуджі.
Нагадаємо, 30 жовтня стався землетрус в центральній частині Італії. Підземний поштовх призвів до значних руйнувань в містах поблизу епіцентра. Постраждали кілька десятків людей, про загиблих не повідомлялося.