В Италии произошло еще одно землетрясение

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения располагался в 51 км к юго-востоку от Перуджи.

Напомним, 30 октября произошло землетрясение в центральной части Италии. Подземный толчок привел к значительным разрушениям в городах вблизи эпицентра. Пострадали несколько десятков человек, о погибших не сообщалось.