В Италии произошло еще одно землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США, передает УНН.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения располагался в 51 км к юго-востоку от Перуджи.
Напомним, 30 октября произошло землетрясение в центральной части Италии. Подземный толчок привел к значительным разрушениям в городах вблизи эпицентра. Пострадали несколько десятков человек, о погибших не сообщалось.