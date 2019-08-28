В Італії сталося виверження вулкану Стромболі вдруге за місяць
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. На півдні Італії 28 серпня прокинувся вулкан Стромболі. Потужне виверження сталося після полудня, викинувши в повітря високий стовп попелу. Про це повідомляє УНН спираючись на інформацію видання Радіо Свобода та італійського агентства ANSA.
Наразі про постраждалих не повідомляють.
Виверження Стромболі відчули не тільки туристи та мешканці однойменного острова але й на сусідніх островах. Високий стовп диму було видно за багато кілометрів.
Виверження також призвело до невеликих локальних пожеж.
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Останнє виверження вулкану Стромболі сталося 3 липня. Тоді загинула людина.
Як повідомляв УНН, вулкан в Мехіко викинув стовп попелу заввишки більше кілометра.