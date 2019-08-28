В Италии произошло извержение вулкана Стромболи второй раз за месяц
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. На юге Италии 28 августа проснулся вулкан Стромболи. Мощное извержение произошло после полудня, выбросив в воздух высокий столб пепла. Об этом сообщает УНН опираясь на информацию издания Радио Свобода и итальянского агентства ANSA.
Сейчас о пострадавших не сообщается.
Извержение Стромболи почувствовали не только туристы и жители одноименного острова но и на соседних островах. Высокий столб дыма был виден за много километров.
Извержение также привело к небольшим локальным пожарам.
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Последнее извержение вулкана Стромболи произошло 3 июля. Тогда погиб человек.
Как сообщал УНН, вулкан в Мехико выбросил столб пепла высотой более километра.