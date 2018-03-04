В Італії проходять вибори до парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. В Італії проходять парламентські вибори. Імовірну перемогу прогнозують коаліції на чолі з екс-прем'єром країни Сільвіо Берлусконі. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
В Італії в неділю, 4 березня, проходять вибори до парламенту країни. Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 ранку і працюватимуть до 23:00 за місцевим часом. Взяти участь у голосуванні запрошено близько 51 мільйона виборців в Італії та за кордоном.
Згідно з останніми соціологічними дослідженнями, перемогу на виборах може здобути коаліція партій на чолі з колишнім прем’єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі. Партії політика “Вперед, Італіє” (Forza Italia) та її союзникам — правопопулістській “Лізі Півночі” (євроскептики) та націоналістичній “Брати Італії” прогнозують підтримку від 35 до 37 відсотків італійських виборців.
При тому сам Берлусконі не має права обіймати державні посади через судимість.
У випадку перемоги він планує висунути кандидатом на посаду прем’єр-міністра чинного голову Європейського парламенту Антоніо Таяні.
Під час нинішніх виборів вперше буде застосована змішана мажоритарно-пропорційна виборча система. Попередні результати голосування очікуються лише в першій половині дня в понеділок, 5 березня.
Як повідомляв УНН, соціал-демократи Німеччини рахують голоси за союз з Меркель.