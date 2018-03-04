В Италии проходят выборы в парламент
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Италии проходят парламентские выборы. Возможную победу прогнозируют коалиции во главе с экс-премьером страны Сильвио Берлускони. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
В Италии в воскресенье, 4 марта, проходят выборы в парламент страны. Избирательные участки открылись в 7:00 утра и будут работать до 23:00 по местному времени. Принять участие в голосовании приглашены около 51 миллиона избирателей в Италии и за рубежом.
Согласно последним социологическим исследованиям, победу на выборах может получить коалиция партий во главе с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Партии политика “Вперед, Италия” (Forza Italia) и ее союзникам — правопопулистской “Лиге Севера” (евроскептики) и националистической “Братья Италии” прогнозируют поддержку от 35 до 37 процентов итальянских избирателей.
При этом сам Берлускони не имеет права занимать государственные должности из-за судимости.
В случае победы он планирует выдвинуть кандидатом на пост премьер-министра действующего председателя Европейского парламента Антонио Таяни.
Во время нынешних выборов впервые будет применена смешанная мажоритарно-пропорциональная избирательная система. Предварительные результаты голосования ожидаются лишь в первой половине дня в понедельник 5 марта.
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