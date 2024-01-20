В Італії суми штрафів за псування пам'яток сягатимуть до 60 000 євро
Київ • УНН
Італія запроваджує штрафи до 60 000 євро за пошкодження об'єктів культурної спадщини у відповідь на зростання екондалізму.
Останніми роками екондалізм в Італії став дуже поширеним явищем. Влада вирішила боротися з ним великими штрафами, передає УНН із посиланням на Euronews.
Італійцям більше не доведеться платити за акти екондалізму, заявив міністр культури Італії. Платитимуть порушники: у країні запровадили великі штрафи - до 60 тисяч євро - за псування об'єктів, що належать до "культурної спадщини".
Додамо
Місцева організація Ultima Generazione (UG) в останні роки провела цілу серію гучних акцій протесту, намагаючись завдати шкоди об'єктам культури та мистецтва, щоб привернути увагу до проблем зміни клімату. Так, екоактивісти малювали графіті на стінах Сенату та Колізею в Римі, приклеювали себе скотчем до заснування старовинної скульптурної групи Лакоона в музеї Ватикану, влаштовували голі флешмоби на мосту в центрі Турина. Нещодавно в Мілані фарбою, що легко змивається, облили скульптуру L.O.V.E. відомого сучасного художника Мауріціо Каттелана.
Штрафуватимуть і туристів, які люблять залишати написи на пам'ятках.