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В Италии суммы штрафов за порчу памятников будут достигать до 60 000 евро

В Италии суммы штрафов за порчу памятников будут достигать до 60 000 евро

Киев  •  УНН

20 январь 2024, 14:12  •  18643 просмотра

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Италия вводит штрафы до 60 000 евро за повреждение объектов культурного наследия в ответ на рост экондализма.

В последние годы экондализм в Италии стал очень распространенным явлением. Власти решили бороться с ним большими штрафами, передаёт УНН со ссылкой на Euronews.

Итальянцам больше не придется платить за акты экондализма, заявил министр культуры Италии. Платить будут нарушители: в стране ввели большие штрафы - до 60 тысяч евро - за порчу объектов, относящихся к "культурному наследию".

Добавим

Местная организация Ultima Generazione (UG) в последние годы провела целую серию громких акций протеста, пытаясь нанести ущерб объектам культуры и искусства, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата. Так, экоактивисты рисовали граффити на стенах Сената и Колизея в Риме, приклеивали себя скотчем к основанию старинной скульптурной группы Лакоона в музее Ватикана, устраивали голые флешмобы на мосту в центре Турина. Недавно в Милане легко смываемой краской облили скульптуру L.O.V.E. известного современного художника Маурицио Каттелана.

Будут штрафовать и туристов, которые любят оставлять надписи на памятниках.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
В Італії суми штрафів за псування пам'яток сягатимуть до 60 000 євро
In Italy, fines for damaging monuments will reach up to 60,000 euros
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В Италии суммы штрафов за порчу памятников будут достигать до 60 000 евро

Италия вводит штрафы до 60 000 евро за повреждение объектов культурного наследия в ответ на рост экондализма.

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