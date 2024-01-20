В Италии суммы штрафов за порчу памятников будут достигать до 60 000 евро

В последние годы экондализм в Италии стал очень распространенным явлением. Власти решили бороться с ним большими штрафами, передаёт УНН со ссылкой на Euronews.

Итальянцам больше не придется платить за акты экондализма, заявил министр культуры Италии. Платить будут нарушители: в стране ввели большие штрафы - до 60 тысяч евро - за порчу объектов, относящихся к "культурному наследию".

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Местная организация Ultima Generazione (UG) в последние годы провела целую серию громких акций протеста, пытаясь нанести ущерб объектам культуры и искусства, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата. Так, экоактивисты рисовали граффити на стенах Сената и Колизея в Риме, приклеивали себя скотчем к основанию старинной скульптурной группы Лакоона в музее Ватикана, устраивали голые флешмобы на мосту в центре Турина. Недавно в Милане легко смываемой краской облили скульптуру L.O.V.E. известного современного художника Маурицио Каттелана.

Будут штрафовать и туристов, которые любят оставлять надписи на памятниках.