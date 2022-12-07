В Іспанії зіткнулися два потяги, понад 150 людей постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Понад 150 людей отримали поранення внаслідок зіткнення двох поїздів у Барселоні в Іспанії. Це вже третя залізнична катастрофа цього року в Каталонії, повідомляє RTVE.es, пише УНН.
Деталі
За даними державної залізничної мережі Іспанії Renfe, близько 155 пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок зіткнення поїзда з іншим на станції Монказа-і-Рашяк у Барселоні.
За даними служб, люди отримали забої від падінь, коли стояли і були відкинуті від удару, також були травми голови від удару.
Аварія сталася сьогодні вранці близько 7:50 за місцевим часом, коли з причин, які з'ясовуються, потяг, що прямував у напрямку Барселони, зіткнувся з іншим поїздом, який перебував на станції і також прямував до столиці Каталонії.
Міністр транспорту Іспанії Ракель Санчес відвідала станцію Монтказа-і-Рашяк і зазначила щодо причин аварії, що один із поїздів виконував маневр гальмування, що було дуже звичайним явищем і відбувається щодня.
Після аварії залізничний рух було призупинено на трьох лініях у Барселоні на півтори години.
Más de un centenar de heridos en un choque entre dos trenes en Barcelona: "Ha habido momentos de pánico".
El accidente ha ocurrido a las 7.50 horas de este miércoles en la estación de cercanías Montcada i Reixac. Viajaban un total de 800 personas.
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Доповнення
Це вже третя залізнична аварія у Каталонії цього року. У середині травня внаслідок зіткнення вантажного та пасажирського поїздів у Сан-Бой-де-Льобрегат одна людина загинула та 86 отримали поранення, коли товарний вагон зійшов з рейок та врізався у пасажирський поїзд.
Менш ніж через місяць, 13 червня, у результаті аварії поїзда в таррагонському місті Віла-сека близько тридцяти людей постраждали, п'ять із них серйозно, коли локомотив вискочив на світлофор і протаранив поїзд із 75 пасажирами на борту.