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В Испании столкнулись два поезда, более 150 человек пострадали

В Испании столкнулись два поезда, более 150 человек пострадали

Киев • УНН

 • 1065357 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Более 150 человек получили ранения в результате столкновения двух поездов в Барселоне в Испании. Это уже третья железнодорожная катастрофа в этом году в Каталонии, сообщает RTVE.es, пишет УНН.

Детали

По данным государственной железнодорожной сети Испании Renfe, около 155 пассажиров получили ранения разной степени тяжести в результате столкновения поезда с другим на станции Монкада-и-Решак в Барселоне.

По данным служб, люди получили ушибы от падений, когда стояли и были отброшены от удара, также были травмы головы от удара.

Авария произошла сегодня утром около 7:50 по местному времени, когда по выясняемым причинам поезд, следовавший в направлении Барселоны, столкнулся с другим поездом, который находился на станции и также направлялся в столицу Каталонии.

Министр транспорта Испании Ракель Санчес посетила станцию Монкада-и-Решак и отметила относительно причины аварии, что один из поездов выполнял маневр торможения, что было очень обычным явлением и происходит ежедневно.

После аварии железнодорожное движение было приостановлено на трех линиях в Барселоне на полтора часа.

Másde un centenar de heridos en un choque entre dos trens a Barcelona: "Ha habido momentos de pánico".

El accidente ha ocurrit a les 7.50 h de este miércoles en la estación de cercanías Montcada i Reixac. Viajaban около 800 человек.

https://t.co/5SfhzgSRhjpic.twitter.com/UsG5IiAto9

—La Vanguardia (@LaVanguardia) December 7, 2022

Дополнение

Это уже третья железнодорожная авария в Каталонии в этом году. В середине мая в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в Сан-Бой-де-Льобрегат один человек погиб и 86 получили ранения, когда товарный вагон сошел с рельсов и врезался в пассажирский поезд.

Менее чем через месяц, 13 июня, в результате крушения поезда в таррагонском городе Вила-сека около тридцати человек пострадали, пять из них серьезно, когда локомотив выскочил на светофор и протаранил поезд с 75 пассажирами на борту.

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