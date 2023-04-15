В Іспанії з-під варти відпустили підозрюваного у надсиланні листів із вибухівкою в посольство України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Національний суд в Іспанії в п’ятницю звільнив з-під варти 73-річного пенсіонера Помпейо Гонсалеса Паскуаля, якого підозрюють у розсиланні листів із вибухівкою іспанським високопосадовцям і оборонній компанії, а також посольству України. Про це УНН пише з посиланням на RTVE.
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Чоловіка звільнили із застосуванням запобіжних заходів: він має щотижня з'являтися до найближчого суду, не може виїхати з Іспанії, у нього вилучають паспорт, а також він має надати актуальні номер телефону і домашню адресу.
Рішення пояснили тим, що ризику втечі Гонсалеса немає, усі важливі слідчі заходи були здійснені, а попередніх судимостей чи інших ознак повторного скоєння злочину з боку пенсіонера правоохоронці також не виявили.
Суддя також взяв до уваги й похилий вік підозрюваного і те, що до нього можуть бути застосовані інші запобіжні заходи – менш суворі, ніж попереднє ув'язнення.
Нагадаємо
Помпео Гонсалес був заарештований у місті Міранда-де-Ебро в центральній Іспанії 25 січня.
За словами судді, поліція змогла знайти Гонсалеса, відстеживши марки на конвертах, деякі з яких можна було купити лише в невеликій кількості магазинів у Бургосі.
До виходу на пенсію Гонсалес працював у мерії баскської столиці Віторія-Гастейс.
Його звинувачують у відправці загалом шести посилок з вибухівкою в період з 24 листопада по 2 грудня на адресу різних іспанських і дипломатичних установ в країні.
Окрім посольства України та офісу прем'єр-міністра Педро Санчеса, вони були адресовані посольству США, Міністерству оборони, військово-повітряній базі та виробнику зброї.