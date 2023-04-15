В Испании из-под стражи отпустили подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой в посольство Украины

Детали

Мужчину освободили с применением мер пресечения: он должен еженедельно являться в ближайший суд, не может выехать из Испании, у него изымают паспорт, а также он должен предоставить актуальные номер телефона и домашний адрес.

Решение объяснили тем, что риска побега Гонсалеса нет, все важные следственные мероприятия были осуществлены, а предыдущих судимостей или других признаков повторного совершения преступления со стороны пенсионера правоохранители также не обнаружили.

Судья также принял во внимание и преклонный возраст подозреваемого и то, что к нему могут быть применены другие меры пресечения – менее строгие, чем предварительное заключение.

Напомним

Помпео Гонсалес был арестован в городе Миранда-де-Эбро в центральной Испании 25 января.

По словам судьи, полиция смогла найти Гонсалеса, отследив марки на конвертах, некоторые из которых можно было купить только в небольшом количестве магазинов в Бургосе.

До выхода на пенсию Гонсалес работал в мэрии баскской столицы Витория-Гастейс.

Его обвиняют в отправке в общей сложности шести посылок со взрывчаткой в период с 24 ноября по 2 декабря в адрес различных испанских и дипломатических учреждений в стране.

Помимо посольства Украины и офиса премьер-министра Педро Санчеса, они были адресованы посольству США, Министерству обороны, военно-воздушной базе и производителю оружия.