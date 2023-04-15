В Испании из-под стражи отпустили подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой в посольство Украины

ukru
10:03 • 84358 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 127384 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 117551 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 132179 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 115717 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 130525 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125243 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108970 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102732 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113522 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 121928 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 133396 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 115736 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 118282 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 113565 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 210354 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 240960 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 180503 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 186349 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 222037 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 69815 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 110735 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 118936 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 134541 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 169305 просмотра
Актуальное
В Испании из-под стражи отпустили подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой в посольство Украины

В Испании из-под стражи отпустили подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой в посольство Украины

Киев • УНН

 • 815832 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Национальный суд в Испании в пятницу освободил из-под стражи 73-летнего пенсионера Помпейо Гонсалеса Паскуаля, которого подозревают в рассылке писем со взрывчаткой испанским чиновникам и оборонной компании, а также посольству Украины. Об этом УНН пишет со ссылкой на RTVE.

Детали

Мужчину освободили с применением мер пресечения: он должен еженедельно являться в ближайший суд, не может выехать из Испании, у него изымают паспорт, а также он должен предоставить актуальные номер телефона и домашний адрес.

Решение объяснили тем, что риска побега Гонсалеса нет, все важные следственные мероприятия были осуществлены, а предыдущих судимостей или других признаков повторного совершения преступления со стороны пенсионера правоохранители также не обнаружили.

Судья также принял во внимание и преклонный возраст подозреваемого и то, что к нему могут быть применены другие меры пресечения – менее строгие, чем предварительное заключение.

Напомним

Помпео Гонсалес был арестован в городе Миранда-де-Эбро в центральной Испании 25 января.

По словам судьи, полиция смогла найти Гонсалеса, отследив марки на конвертах, некоторые из которых можно было купить только в небольшом количестве магазинов в Бургосе.

До выхода на пенсию Гонсалес работал в мэрии баскской столицы Витория-Гастейс.

Его обвиняют в отправке в общей сложности шести посылок со взрывчаткой в период с 24 ноября по 2 декабря в адрес различных испанских и дипломатических учреждений в стране.

Помимо посольства Украины и офиса премьер-министра Педро Санчеса, они были адресованы посольству США, Министерству обороны, военно-воздушной базе и производителю оружия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧПНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы