В Іспанії виявили залишки величної римської садиби IV століття

Деталі

Виявлена в районі Ель-Альтільо вілла використовувалась між першим і п’ятим століттями, а основна частина споруд, зафіксованих до цього часу, датується четвертим століттям. У мозаїці представлені такі мотиви, як вузли гільоші та флер, принаймні у трьох кольорах.

Команда виявила, що римський маєток був експансивним, і він поєднував велику приватну резиденцію з промисловими районами. Мозаїка покриває підлогу головної приймальні приватної резиденції. Спочатку він був 30 футів в ширину і 60 футів у довжину, коли він був цілим, що зробило б його однією з найбільших римських мозаїк, коли-небудь виявлених на південному Піренейському півострові.

По всьому майну з резиденції знаходились виробничі потужності для оливкової олії та гончарна піч, де виготовляли черепицю. Є також поховання, яке відноситься до пізньоімператорського періоду.

Безпосередньою метою було задокументувати приміщення з мозаїчними елементами, яким може загрожувати сільськогосподарська робота та / або грабунок. Також розслідування мало на меті скласти структуру та використання старовинної вілли, досліджуючи сусідні об’єкти з дозволу власників земель, щоб отримати попередній огляд місця.

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