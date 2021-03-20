У стародавній Олімпії археологи розкопали бронзового ідола, якому понад 2500 років
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Грецькі археологи розкопали бронзового бика-ідола в стародавній Олімпії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Грецькі археологи випадково виявили на археологічних розкопках Олімпії бронзового ідола віком понад 2500 років. Вчений натрапив на міні-статую під час роботи на одному з найвідоміших святилищ у Стародавній Греції.
Один із його рогів стирчав із землі після рясних опадів. Статуетку знайшли цілою, поруч із храмом давньогрецького бога Зевса в Олімпії.
Його передали в лабораторію для консервації.
Археологи вважають, що це була частина тисяч подарунків, подарованих Зевсу в 1050-700 рр. до н. е. Бики та коні відігравали важливу роль у житті давніх греків і тому часто присвячувались богам.
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