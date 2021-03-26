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В Испании обнаружили остатки величественной римской усадьбы IV века

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КИЕВ. 26 марта. УНН. Остатки величественной римской усадьбы с большой мозаикой пола были обнаружены в городе Рус на юге Испании. Об этом пишет УНН со ссылкой на The history blog.

Детали

Обнаруженная в районе Эль Альтильо вилла использовалась между первым и пятым веками, а основная часть сооружений, зафиксированных до сих пор, датируется четвертым веком. В мозаике представлены такие мотивы, как узлы гильоше и флер, по крайней мере в трех цветах.

Команда обнаружила, что римский имение было экспансивным, и он сочетал большую частную резиденцию с промышленными районами. Мозаика покрывает пол главной приемной частной резиденции. Сначала он был 30 футов в ширину и 60 футов в длину, когда он был целым, что сделало бы его одним из крупнейших римских мозаик, когда-либо обнаруженных на юго Пиренейском полуострове.

По всему имуществу из резиденции находились производственные мощности для оливкового масла и гончарная печь, где изготавливали черепицу. Есть также захоронения, относящегося к пизньоимператорського периода.

Непосредственной целью было задокументировать помещение с мозаичными элементами, которым может угрожать сельскохозяйственная работа и / или грабеж. Также расследование имело целью составить структуру и использование старинной виллы, исследуя соседние объекты с разрешения владельцев земель, чтобы получить предварительный осмотр места.

Напомним

Греческие археологи раскопали бронзового быка-идола в древней Олимпии. Израильские археологи нашли десятки новых фрагментов свитки Мертвого моря в “Пещере страха” вблизи Иудейской пустыне.

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