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The Guardian

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В Іспанії винесено вироки членам терористичного угрупування

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Національна судова палата Іспанії (НСПІ) в четвер, 27 травня, винесла вироки трьом членам терористичного осередку, що організувала в серпні 2017 року теракти в Барселоні і в курортному селищі Камбрільс, в результаті яких постраждали десятки людей. Про це пише DW, передає УНН.

В Іспанії винесено вироки членам терористичного угрупування

Деталі

Так, до 53 років позбавлення волі засуджено Мохаммеда Хоулі Шемляля, до 46 років — Дрисс Укабір і до восьми — Саїда бен Язза. Всі вони — вихідці з Північної Африки. Підсудних звинувачували в “приналежності до терористичного угруповання, а також в придбанні і зберіганні вибухонебезпечних речовин з метою здійснення теракту”. Тим часом, як пояснив виданню мадридський адвокат Карлос Діас Прадо, всі засуджені пробудуть у в’язниці, відповідно до іспанського законодавства, не більше 20 років.

Посібники вбивць

Засуджені, як зазначається в постанові НСПІ, брали участь в підготовці терактів, хоча і не брали в них безпосередньої участі. Зокрема, Хоулі і Укабір придбали і зберігали в спеціально знятому для цієї мети будинку в селищі Альканар газові балони, які джихадісти мали намір підірвати в Барселоні. Що стосується організаторів і безпосередніх виконавців терактів, то вони загинули в ході їх підготовки або при спробі чинити опір поліції.

Так, лідер угруповання 73-річний марокканець Абдельбакі ес-Саті, колишній імам мечеті в місті Ріполь, загинув 16 серпня, намагаючись виготовити саморобну бомбу з використанням газових балонів. Будинок в Альканар, який служив екстремістам як склад і де вони планували свої дії, злетів у повітря. Залишившись без лідера і засобів для організації вибуху, ісламісти вирішили використовувати досвід своїх однодумців в Ніцці — організаторів теракту, скоєного в липні 2016 року. Вони поспішали, оскільки поліція почала розслідувати вибух в Альканар, що загрожувало викриттям угруповання.

Криваві події в Барселоні і Камбрілсі

Трагедія сталася ввечері 17 серпня 2017 року, коли на пішохідну вулицю Рамбла в центрі Барселони увірвався автофургон, за кермом якого знаходився найближчий учень і сподвижник імама Юнус Абуюакуб. В цей час на бульварі Рамбла було багато гуляє публіки, в тому числі іноземних туристів. Терорист направив фургон на натовп. 16 людей загинули і понад 100 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Після теракту Абуюакубу вдалося сховатися. Через кілька днів він був знайдений поліцією за межами Барселони і при спробі чинити опір застрелений.

Ще п’ятеро учасників угруповання, серед яких були неповнолітні, намагаючись спробі сховатися від поліції, на наступний день, 18 серпня, втекли з Барселони на автомобілі. У місті Камбрільс вони вбили ще двох осіб, кількох поранили, в тому числі поліцейського, після чого були ліквідовані поліцією.

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