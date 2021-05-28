В Испании вынесены приговоры членам террористической группировки

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 31102 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 66155 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 113845 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 107589 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 61427 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 71970 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186292 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150391 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158209 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138571 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
4м/с
38%
Популярные новости

На Донетчине ВСУ вернули под контроль населенный пункт Днепроэнергия - Наев

15 апреля, 12:43 • 13150 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17668 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15589 просмотра

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 14346 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12725 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 113845 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 107589 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 86314 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 98535 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 128520 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

18:07 • 4844 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10365 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12745 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15605 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17685 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

В Испании вынесены приговоры членам террористической группировки

Киев • УНН

 • 1050 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Национальная судебная палата Испании (НСПИ) в четверг, 27 мая, вынесла приговоры трем членам террористической ячейки, организовавшей в августе 2017 года теракты в Барселоне и в курортном поселке Камбрильс, в результате которых пострадали десятки людей. Об этом пишет DW, передает УНН.

В Испании вынесены приговоры членам террористической группировки

Детали

Так, на 53 года лишения свободы осужден Мохаммеда Хоули Шемляля, к 46 годам — Дрисс Укабир и до восьми — Саида бен Язза. Все они — выходцы из Северной Африки. Подсудимых обвиняли в “принадлежности к террористической группировке, а также в приобретении и хранении взрывоопасных веществ с целью совершения теракта”. Между тем, как пояснил изданию мадридский адвокат Карлос Диас Прадо, все осужденные пробудут в тюрьме, в соответствии с испанского законодательства, не более 20 лет.

Пособники убийц

Осужденные, как отмечается в постановлении НСПИ, участвовали в подготовке терактов, хотя и не принимали в них непосредственное участие. В частности, Хоули и Укабир приобрели и хранили в специально снятом для этой цели доме в поселке Альканар газовые баллоны, которые джихадисты намеревались взорвать в Барселоне. Что касается организаторов и непосредственных исполнителей терактов, то они погибли в ходе их подготовки или при попытке оказать сопротивление полиции.

Так, лидер группировки 73-летний марокканец Абдельбаки эс-Сати, бывший имам мечети в городе Риполь, погиб 16 августа, пытаясь изготовить самодельную бомбу с использованием газовых баллонов. Дом в Альканар, который служил экстремистам как состав и где они планировали свои действия, взлетел в воздух. Оставшись без лидера и средств для организации взрыва, исламисты решили использовать опыт своих единомышленников в Ницце — организаторов теракта, совершенного в июле 2016 года. Они спешили, поскольку полиция начала расследовать взрыв в Альканар, что грозило разоблачением группировки.

Кровавые события в Барселоне и Камбрилсе

Трагедия произошла вечером 17 августа 2017 года, когда на пешеходную улицу Рамбла в центре Барселоны ворвался автофургон, за рулем которого находился ближайший ученик и сподвижник имама Юнус Абуюакуб. В это время на бульваре Рамбла было много гуляющей публики, в том числе иностранных туристов. Террорист направил фургон на толпу. 16 человек погибли и более 100 получили ранения различной степени тяжести. После теракта Абуюакубу удалось скрыться. Через несколько дней он был найден полицией за пределами Барселоны и при попытке оказать сопротивление застрелен.

Еще пятеро участников группировки, среди которых были несовершеннолетние, пытаясь попытке скрыться от полиции, на следующий день, 18 августа, сбежали из Барселоны на автомобиле. В городе Камбрильс они убили еще двух человек, нескольких ранили, в том числе полицейского, после чего были ликвидированы полицией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.89
Bitcoin
$84,175.90
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,247.05
Ethereum
$1,599.66