В Испании вынесены приговоры членам террористической группировки

Детали

Так, на 53 года лишения свободы осужден Мохаммеда Хоули Шемляля, к 46 годам — Дрисс Укабир и до восьми — Саида бен Язза. Все они — выходцы из Северной Африки. Подсудимых обвиняли в “принадлежности к террористической группировке, а также в приобретении и хранении взрывоопасных веществ с целью совершения теракта”. Между тем, как пояснил изданию мадридский адвокат Карлос Диас Прадо, все осужденные пробудут в тюрьме, в соответствии с испанского законодательства, не более 20 лет.

Пособники убийц

Осужденные, как отмечается в постановлении НСПИ, участвовали в подготовке терактов, хотя и не принимали в них непосредственное участие. В частности, Хоули и Укабир приобрели и хранили в специально снятом для этой цели доме в поселке Альканар газовые баллоны, которые джихадисты намеревались взорвать в Барселоне. Что касается организаторов и непосредственных исполнителей терактов, то они погибли в ходе их подготовки или при попытке оказать сопротивление полиции.

Так, лидер группировки 73-летний марокканец Абдельбаки эс-Сати, бывший имам мечети в городе Риполь, погиб 16 августа, пытаясь изготовить самодельную бомбу с использованием газовых баллонов. Дом в Альканар, который служил экстремистам как состав и где они планировали свои действия, взлетел в воздух. Оставшись без лидера и средств для организации взрыва, исламисты решили использовать опыт своих единомышленников в Ницце — организаторов теракта, совершенного в июле 2016 года. Они спешили, поскольку полиция начала расследовать взрыв в Альканар, что грозило разоблачением группировки.

Кровавые события в Барселоне и Камбрилсе

Трагедия произошла вечером 17 августа 2017 года, когда на пешеходную улицу Рамбла в центре Барселоны ворвался автофургон, за рулем которого находился ближайший ученик и сподвижник имама Юнус Абуюакуб. В это время на бульваре Рамбла было много гуляющей публики, в том числе иностранных туристов. Террорист направил фургон на толпу. 16 человек погибли и более 100 получили ранения различной степени тяжести. После теракта Абуюакубу удалось скрыться. Через несколько дней он был найден полицией за пределами Барселоны и при попытке оказать сопротивление застрелен.

Еще пятеро участников группировки, среди которых были несовершеннолетние, пытаясь попытке скрыться от полиции, на следующий день, 18 августа, сбежали из Барселоны на автомобиле. В городе Камбрильс они убили еще двух человек, нескольких ранили, в том числе полицейского, после чего были ликвидированы полицией.