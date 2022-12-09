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В Іспанії проходить саміт ЄС-Середземномор'я для обговорення енергетичної кризи

В Іспанії проходить саміт ЄС-Середземномор'я для обговорення енергетичної кризи

Київ • УНН

 • 828609 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Лідери та представники дев'яти середземноморських та південноєвропейських країн проводять зустріч у п'ятницю в Іспанії, на порядку денному якої, ймовірно, буде енергетична криза, спричинена російським вторгненням в Україну. Про це УНН інформує з посиланням на АР.

Деталі

Зустріч EU-Med9 у східному портовому місті Аліканте об'єднує лідерів та представників Іспанії, Португалії, Франції, Італії, Греції, Мальти, Кіпру, Словенії та Хорватії. У заході також візьмуть участь голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн та голова Ради ЄС Шарль Мішель.

Зустрічі групи EU-Med розпочалися у 2014 році і призначені для досягнення консенсусу між країнами-учасницями з основних питань Європейського Союзу.

Після спільного обіду у групи заплановано дві дискусійні сесії. Очікується, що на першій сесії домінуватимуть енергетична криза та запропоновану ЄС межу цін на природний газ. Друга сесія присвячена політиці економічного управління ЄС та зміцненню відносин із країнами південної частини Середземного моря.

Можуть також обговорюватися міграційний тиск та захист лісів, морських екосистем, особливо після лісових пожеж та підвищення температури моря, що сталися на початку цього року.

Прем'єр-міністр Іспанії-соціаліст Педро Санчес і вкрай правий прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні мали провести свою першу двосторонню зустріч, але Мелоні довелося скасувати її через те, що вона захворіла на грип, повідомив її офіс у п'ятницю. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таджані планував бути присутнім на зустрічі замість неї.

Санчес запланував окремий ранковий саміт з лідерами Франції та Португалії, а також з фон дер Ляйєн для подальшого обговорення плану підводного трубопроводу, який зрештою транспортуватиме водень.

Додамо

Трубопровід, який отримав назву H2Med, з'єднає порти Барселони в Іспанії та Марселя у Франції. Ця пропозиція є частиною зусиль щодо зниження залежності Європи від газу з росії після вторгнення в Україну.

Саміт EU-Med9 мав відбутися у вересні, але був відкладений після того, як Санчес здав позитивний результат на COVID-19.

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