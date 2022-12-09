В Испании проходит саммит ЕС-Средиземноморье для обсуждения энергетического кризиса
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Лидеры и представители девяти средиземноморских и южноевропейских стран проводят встречу в пятницу в Испании, в повестке которой, вероятно, будет энергетический кризис, вызванный российским вторжением в Украину. Об этом УНН информирует со ссылкой на АР.
Детали
Встреча EU-Med9 в восточном портовом городе Аликанте объединяет лидеров и представителей Испании, Португалии, Франции, Италии, Греции, Мальты, Кипра, Словении и Хорватии. В мероприятии также примут участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Совета ЕС Шарль Мишель.
Встречи группы EU-Med начались в 2014 году и предназначены для достижения консенсуса между странами-участницами по основным вопросам Европейского Союза.
После совместного обеда у группы запланированы две дискуссионные сессии. Ожидается, что на первой сессии будут доминировать энергетический кризис и предложенный ЕС предел цен на природный газ. Вторая сессия посвящена политике экономического управления ЕС и укреплению отношений со странами южной части Средиземного моря.
Может также обсуждаться миграционное давление и защита лесов, морских экосистем, особенно после лесных пожаров и повышения температуры моря в начале этого года.
Премьер-министр Испании-социалист Педро Санчес и крайне правый премьер-министр Италии Джорджа Мэлони должны были провести свою первую двустороннюю встречу, но Мэлони пришлось отменить ее из-за того, что она заболела гриппом, сообщил ее офис в пятницу. Министр иностранных дел Италии Антонио Таджани планировал присутствовать на встрече вместо нее.
Санчес запланировал отдельный утренний саммит с лидерами Франции и Португалии, а также с фон дер Ляйен для дальнейшего обсуждения плана подводного трубопровода, который будет транспортировать водород.
Добавим
Трубопровод, получивший название H2Med, соединит порты Барселоны в Испании и Марселя во Франции. Это предложение является частью усилий по снижению зависимости Европы от газа из россии после вторжения в Украину.
Саммит EU-Med9 должен был состояться в сентябре, но был отложен после того, как Санчес сдал положительный результат на COVID-19.