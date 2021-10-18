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В Іспанії перекинувся човень з мігрантами: 12 осіб вважаються зниклими безвісти

В Іспанії перекинувся човень з мігрантами: 12 осіб вважаються зниклими безвісти

Київ • УНН

 • 19424 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. На півдні Іспанії під час спроби переправитися з Алжиру перекинувся човен з мігрантами. 12 осіб вважаються зниклими безвісти. Про це пише УНН з посиланням на Le Figaro.

Деталі

Рятувальна операція була розпочата після того, як норвезький вітрильник оголосив, що затримав алжирського мігранта за кілька морських миль від узбережжя провінції Альмерія в Іспанії, заявив представник берегової охорони. 

Гелікоптер, направлений до району, помітив у морі іншого мігранта і врятував його. Двоє мігрантів розповіли рятувальній групі, що минулого тижня вони вирушили разом з ще 12 людьми з пляжу поблизу Орана на північному заході Алжиру, але після відмови двигуна човен перекинувся.

Нагадаємо

Біля узбережжя Лівії врятували понад 90 нелегалів.

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