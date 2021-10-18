В Испании перевернулась лодка с мигрантами: 12 человек считаются пропавшими без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. На юге Испании при попытке переправиться из Алжира перевернулась лодка с мигрантами. 12 человек считаются пропавшими без вести. Об этом пишет УНН со ссылкой на Le Figaro.
Детали
Спасательная операция была начата после того, как норвежский парусник объявил, что задержал алжирского мигранта за несколько морских миль от побережья провинции Альмерия в Испании, заявил представитель береговой охраны.
Вертолет, направленный в район, заметил в море другого мигранта и спас его. Двое мигрантов рассказали спасательной группе, на прошлой неделе они отправились вместе с еще 12 людьми с пляжа вблизи Орана на северо-западе Алжира, но после отказа двигателя лодка перевернулась.
Напомним
У побережья Ливии спасли более 90 нелегалов.