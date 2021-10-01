Біля узбережжя Лівії врятували понад 90 нелегалів

Деталі

91 особа, багато з Ефіопії та Еритреї, були доставлені в Тріполі ввечері в середу після того, як вони провели два дні в морі на гумовому човні з невеликими запасами.

“Серед тих, хто вижив, 12 жінок та четверо дітей”, — йдеться у повідомленні, а також додається, що УВКБ ООН та її медичний партнер, Міжнародний комітет порятунку, надали допомогу та медичну допомогу.

Агентство ООН також закликало розширити безпечні та легальні шляхи з Лівії для людей, які потребують захисту.

Доповнення

За даними Міжнародної організації з міграції, у 2021 році було врятовано понад 25 285 нелегальних мігрантів, включаючи жінок та дітей, а ще сотні людей загинули та пропали безвісти біля узбережжя Лівії на центрально-середземноморському маршруті.

Нагадаємо

Протягом 28 вересня польські прикордонники зупинили 473 нелегальних мігрантів, які хотіли перетнути кордон Польщі з боку Білорусі