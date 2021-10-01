У побережья Ливии спасли более 90 нелегалов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Верховный комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) заявил, что 91 нелегальный мигрант был спасен у западного побережья Ливии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Хinhua.
Детали
91 человек, многие из Эфиопии и Эритреи, были доставлены в Триполи вечером в среду после того, как они провели два дня в море на резиновой лодке с небольшими запасами.
“Среди выживших, 12 женщин и четверо детей”, — говорится в сообщении, а также добавляется, что УВКБ ООН и его медицинский партнер, Международный комитет спасения, оказали помощь и медицинскую помощь.
Агентство ООН также призвал расширить безопасные и легальные пути из Ливии для людей, которые нуждаются в защите.
Дополнение
По данным Международной организации по миграции, в 2021 году было спасено более 25 285 нелегальных мигрантов, включая женщин и детей, а еще сотни людей погибли и пропали без вести у побережья Ливии на центрально-средиземноморском маршруте.
Напомним
В течение 28 сентября польская пограничники остановили 473 нелегальных мигрантов, которые хотели пересечь границу Польши со стороны Беларуси