В Іспанії кількість інфікованих коронавірусом перевищила 200 тисяч, але нових випадків все менше
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. В Іспанії кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у понеділок, 20 квітня, подолала позначку в 200 тисяч осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Як заявив керівник центру з надзвичайних ситуацій міністерства охорони здоров'я країни Фернандо Сімон, кількість зафіксованих випадків становить 200210. Позначку в 100 тисяч інфікованих країна подолала ще 1 квітня. Водночас в Іспанії декілька днів фіксують зниження кількості нових випадків захворювання.
Також знижується кількість летальних випадків - число жертв коронавірусної інфекції за останню добу вперше не перевищило позначку в 400 осіб. Загалом в Іспанії вже померли 20852 людини, в яких зафіксували зараження коронавірусом.
"Сьогодні кількість летальних випадків вперше впала нижче позначки у 400 осіб, ці дані вселяють в нас надію", - заявив Сімон. Для порівняння, на початку квітня в країні майже щодня фіксували понад 900 летальних випадків.
Іспанія посідає друге місце у світі за кількістю зареєстрованих випадків зараження коронавірусною інфекцією і третє - за кількістью смертей.
Нагадаємо, у 2020 році іноземці не зможуть відпочити в Іспанії.