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В Испании количество инфицированных коронавирусом превысило 200 тысяч, но новых случаев все меньше

В Испании количество инфицированных коронавирусом превысило 200 тысяч, но новых случаев все меньше

Киев  •  УНН

 • 11635 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Испании число подтвержденных случаев заражения коронавируса в понедельник, 20 апреля, преодолело отметку в 200 000 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Как заявил руководитель центра по чрезвычайным ситуациям министерства здравоохранения страны Фернандо Симон, количество зафиксированных случаев составляет 200210. Отметку в 100 000 инфицированных страна преодолела еще 1 апреля. В то же время в Испании несколько дней фиксируют снижение количества новых случаев заболевания.

Также снижается количество летальных случаев - число жертв коронавирусной инфекции за последние сутки впервые не превысило отметку в 400 человек. Всего в Испании уже умерли 20852 человека, у которых зафиксировали заражения коронавирусом.

"Сегодня количество летальных случаев впервые упало ниже отметки в 400 человек, эти данные внушают в нас надежду", - заявил Симон. Для сравнения, в начале апреля в стране почти ежедневно фиксировали более 900 летальных случаев.

Испания занимает второе место в мире по количеству зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией и третье - по количеству смертей.

Напомним, в 2020 году иностранцы не смогут отдохнуть в Испании.

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