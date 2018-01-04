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В Ісландії заборонили платити жінкам меншу зарплату, ніж чоловікам

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. З початку року в Ісландії набув чинності закон, який заборонив платити жінкам меншу зарплату, ніж чоловікам, передає УНН з посиланням на Evening Standard.

В Ісландії заборонили платити жінкам меншу зарплату, ніж чоловікам

Закон поширюється на фірми, де працюють більше 25 людей. Ці підприємства повинні будуть отримати спеціальний сертифікат, який підтвердить, що у чоловіків і жінок рівна система оплати праці. За порушення закону роботодавців будуть штрафувати.

Так, фірми з більш ніж 250 працівниками повинні пройти сертифікацію до кінця поточного року, тоді як менші компанії отримуватимуть сертифікати у найближчі кілька років відповідно до їхнього розміру. За порушення закону передбачені штрафи у сумі приблизно 500 доларів США на день. Проте роботодавці все ще мають можливість заохочувати своїх працівників на основі їхнього досвіду, ефективності та інших аспектів.

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Проте компанії повинні показати, що відмінності у заробітній платі не пов'язані з гендерними ознаками.

Протягом останніх дев’яти років Ісландія є провідною країною, в якій успішно борються проти гендерної нерівності. Однак, незважаючи на це, ісландські жінки у 2014 році все ще отримували 78,5% заробітної плати чоловіків. Уряд зобов'язався подолати розрив у зарплатах між чоловіками і жінками до 2022 року.

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