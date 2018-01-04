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В Исландии запретили платить женщинам меньшую зарплату, чем мужчинам

Киев • УНН

 • 14117 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. С начала года в Исландии вступил в силу закон, который запретил платить женщинам меньшую зарплату, чем мужчинам, передает УНН со ссылкой на Evening Standard.

В Исландии запретили платить женщинам меньшую зарплату, чем мужчинам

Закон распространяется на фирмы, где работают более 25 человек. Эти предприятия должны будут получить специальный сертификат, который подтвердит, что у мужчин и женщин равная система оплаты труда. За нарушение закона работодателей будут штрафовать.

Так, фирмы с более чем 250 работниками должны пройти сертификацию до конца текущего года, тогда как мелкие компании будут получать сертификаты в ближайшие несколько лет в соответствии с их размером. За нарушение закона предусмотрены штрафы в сумме примерно 500 долларов США в день. Однако работодатели все еще имеют возможность поощрять своих работников на основе их опыта, эффективности и других аспектов.

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Однако компании должны показать, что различия в заработной плате не связанные с гендерными признаками.

В течение последних девяти лет Исландия является ведущей страной, в которой успешно борются против гендерного неравенства. Однако, несмотря на это, исландские женщины в 2014 году все еще получали 78,5% заработной платы мужчин. Правительство обязалось преодолеть разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами до 2022 года.

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