В Ісландії офіційно заявили про завершення виверження вулкана
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Ісландське метеорологічне управління в середу офіційно оголосило про завершення виверження вулкана Litli-Hrútur ("Маленький баранець") поблизу Рейк’явіка, що почалось ще минулого місяця. Про це йдеться в заяві відомства, пише УНН.
Цитата
"Минуло десять днів з моменту останнього вимірювання активності в кратері Litli-Hrútur. У цьому районі більше не спостерігається жодних деформацій, а сейсмічна активність значно знизилася", – зазначило Ісландське метеорологічне бюро (IMO).
"У результаті можна сказати, що ще одна глава у відродженні вулканізму на півострові Рейк'янесскагі підійшла до кінця", – додали у відомстві.
Нагадаємо
Забруднення небезпечними для життя токсичними газами через тріщинне виверження вулкану, неподалік столиці Ісландії - Рейк'явіку, змусило поліцію обмежити доступ до місця виверження, а місцевим жителям рекомендувати закрити вікна та увімкнути вентиляцію
Довідково
В Ісландії налічуються 33 вулканічні системи, які наразі вважаються активними, що є найбільшою кількістю в Європі. В середньому виверження вулканів у країні відбувається кожні п'ять років.