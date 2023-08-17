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В Ісландії офіційно заявили про завершення виверження вулкана

В Ісландії офіційно заявили про завершення виверження вулкана

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Ісландське метеорологічне управління в середу офіційно оголосило про завершення виверження вулкана Litli-Hrútur ("Маленький баранець") поблизу Рейк’явіка, що почалось ще минулого місяця. Про це йдеться в заяві відомства, пише УНН.

Цитата 

"Минуло десять днів з моменту останнього вимірювання активності в кратері Litli-Hrútur. У цьому районі більше не спостерігається жодних деформацій, а сейсмічна активність значно знизилася", – зазначило Ісландське метеорологічне бюро (IMO).

"У результаті можна сказати, що ще одна глава у відродженні вулканізму на півострові Рейк'янесскагі підійшла до кінця", – додали у відомстві.

Нагадаємо

Забруднення небезпечними для життя токсичними газами через тріщинне виверження вулкану, неподалік столиці Ісландії - Рейк'явіку, змусило поліцію обмежити доступ до місця виверження, а місцевим жителям рекомендувати закрити вікна та увімкнути вентиляцію

Довідково 

В Ісландії налічуються 33 вулканічні системи, які наразі вважаються активними, що є найбільшою кількістю в Європі. В середньому виверження вулканів у країні відбувається кожні п'ять років.



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